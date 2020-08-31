В России впервые за 14 лет рекордно снизится население

Смертность за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 3,1% на фоне пандемии. Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 2020 году население России снизится на 158 тысяч человек, что в пять раз больше по сравнению с предыдущим годом — тогда оно сократилось на 32,1 тысячи человек. Убыль населения также может стать максимальной за 14 лет. Такие оценки приводятся в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

«За первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек (946,5 тыс. умерших против 681 тыс. родившихся)», — сообщается в документе, данные которого приводит РБК. Предполагается, что убыль населения в 2020 году станет самой большой с 2006 года, когда она составила 373,9 тысяч человек. Такие цифры объясняются тем, что смертность за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 3,1% на фоне пандемии. При этом рождаемость упала на 5,4%.

Только за апрель—июнь число умерших пациентов с коронавирусом составило 27 411 человек. Статистика учитывала тех, кто умер непосредственно от инфекции и для кого коронавирус стал сопутствующим фактором. Летальность заболевания, в итоге, составила 4,2% от всех подтвержденных случаев, что выше среднемирового показателя (3,7%).

По мнению демографов, устойчивого прироста населения в России удастся достичь, если женщины будут рожать как минимум двух детей на протяжении долго времени. Однако в последние годы коэффициент рождаемости в стране снижается — в 2017 году число рождений на одну женщину составляло 1,62, в 2018-м — 1,58, в 2019 — 1,5. Предполагается, что вырасти население России сможет только за счет миграции из других стран.

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