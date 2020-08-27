Губернатор ЯНАО устроил подчиненным стресс-тест

Дмитрий Артюхов, отправившись в поездку по Ямалу, вживую посмотрел на работу мэров и глав районов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Поездка губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по городам округа, которую в народе прозвали «честным маршрутом», стала испытанием для чиновников в муниципалитетах. Глава региона оценил работу местных команд, проделанную за последние два года, и пришел к неутешительным выводам. Стресс-тест успешно прошли лишь два мэра, а остальных ждет наказание вплоть до снятия с должности, сообщают источники URA.RU.

Артюхов объезжает округ второй год подряд. В этот раз за 10 дней он успел побывать в шести муниципалитетах, где осмотрел больше сотни объектов и пообщался с местными жителями. Суммарно губернатору задали 148 вопросов, большинство из которых касались проблем благоустройства и соцсферы. За время поездки система инцидент-менеджмента ЯНАО приняла 2 229 жалоб и просьб от ямальцев.

В некоторых городах Дмитрий Артюхов остался откровенно недоволен работой чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На то, что в одних муниципалитетах проблем значительно больше, чем в других, обратил внимание сам Артюхов. На встрече с журналистами в Надыме, который стал заключительным пунктом турне, губернатор признал: «Есть примеры очень хорошие, когда все идет с опережением, все идет качественно. Есть примеры, где муниципальные власти не справляются. И сроки заваливаются, есть всегда причины — в этот год универсально можно сослаться на коронавирус. Но это не так».

У Артюхова не было вопросов только к двум городам — Губкинскому, мэром которого является Андрей Гаранин, и к Муравленко во главе с Александром Подорогой, говорят инсайдеры агентства во властных кругах. Там губернатор остался доволен работой по благоустройству и готовностью социальных объектов по нацпроектам.

«Но если Губкинский — растущий город с большим потенциалом, где реализуются проекты «Роснефти», то Муравленко был известен как один из самых депрессивных муниципалитетов, — поделился собеседник агентства.

— Буквально за последние несколько лет там произошли разительные перемены. Команда мэрии не полагается на подрядчиков, а самостоятельно продумывает и отрисовывает многие моменты».

Откровенным аутсайдером, по данным источников, в глазах Артюхова стал Новый Уренгой. «Благоустройство было выполнено неряшливо и непродуманно — губернатору показали пустую серую аллею. Готовность детских садов и других объектов ниже, чем в остальных городах. Самые худшие результаты по общеокружным проектам», — рассказал источник URA.RU в окружном правительстве.

Глава Ямала остался настолько недоволен работой местных чиновников, что во время общения с прессой объявил, что мэр Иван Костогриз больше не будет занимать свой пост. «Новый Уренгой — это мой любимый город, я хочу ему процветания и развития. Постараемся здесь создать такую городскую команду, чтобы движение на ближайшую пятилетку здесь было динамичное», — заявил Артюхов.

Ивану Костогризу дали понять, что это его последний срок в Новом Уренгое Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы газовой столицы называют замгубернатора Андрея Воронова. Во время пика эпидемии коронавируса в Новом Уренгое чиновник возглавил местный оперативный штаб и фактически перехватил у Костогриза управление городом. Высшее руководство округа осталось довольно результатом.

Схожая ситуация сложилась в Надымском и Пуровском районах, где окружные власти несколько месяцев назад запустили схему с обновлением местных команд. С недавнего времени там работают врио глав — Дмитрий Жаромских и Антон Колодин. Поэтому ревизоры во главе с Артюховым понимали, что за провалы в течение года нужно спрашивать не с них, а с их предшественников.

Сигнал, который губернатор послал подчиненным по итогам объезда, оказался прозрачным для ямальской номенклатуры. «Всем были доведены средства и предоставлены необходимые ресурсы. Но прошло два года, и тест Артюхова на эффективную работу выдержали далеко не все. Он показал всем, что требует от глав работать, и работать много, если не сказать на износ», — поделился чиновник одной из администраций ЯНАО.