Силовики нашли в Чехии бизнес и счета челябинского депутата

Николай Янов наличие счетов в Чехии отрицал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Из Чехии пришел ответ на запрос прокуратуры Челябинской области по депутату заксобрания региона Николаю Янову. Компетентные органы Чехии подтвердили наличие у Янова бизнеса и счетов, о которых он не сообщил в налоговой декларации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«С учетом полученной информации от компетентных органов Чешской Республики прокуратурой повторно инициировано рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата», — заявили URA.RU в пресс-службе. Как сообщил URA.RU председатель ЗСО Владимир Мякуш, в ЗСО будет запущен процесс по рассмотрению запроса от прокуратуры.

«Соберется комитет по этике. Сведения о том, что у Янова есть бизнес и счета в Чехии к нам поступали, но не было подтверждения, — пояснил Мякуш. — Теперь это подтвердилось. Если успеем, рассмотрим вопрос до 13 сентября». В этот день жители выберут новый состав ЗСО, Янов в выборах не участвует. Если вопрос не рассмотрят, он потеряет полномочия по истечении срока, а не по представлению прокуратуры.

Гендиректор ООО «Артель-С» Янов избирался в ЗСО несколько созывов подряд. Летом 2018 года стало известно, что он не указал в декларации счета семьи в Чехословацком торговом банке на 100 млн евро. Прокурор области Виталий Лопин потребовал лишить Янова мандата, но не нашел понимания в ЗСО. Последовали судебные разбирательства, но Янов остался депутатом. URA.RU нашло у Янова бизнес в Чехии. Сам он говорил, что данные сведения устарели, счетов в Чехии у него уже нет. Получить комментарий Янова не удалось.