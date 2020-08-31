Школу, где учится сын губернатора Шумкова, закрыли от посторонних

Территорию гимназии оградили забором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территорию гимназию №27 в Кургане после ремонта оградили забором, что мешает местным жителям заниматься спортом и затруднило путь в детсад. Об этом сообщил пользователь портала «Обратись». В гимназии учится сын губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«На время ремонтных работ все было закрыто, но вот ремонт окончен, а территория школы так и осталась закрыта для людей», — пишет местный житель. Он просит власти открыть территорию учреждения.

По словам жителя, теперь люди не могут погулять на территории школы, сходить на пробежку и заниматься спортом на турниках. «Мы также теперь в детский сад вынуждены ходить кругами», — добавил он.

Обратившемуся ответили из городского департамента социальной политики: «В целях соблюдения требований безопасности доступ на территорию гимназии №27 во время ремонта был закрыт. Отметим, что территории образовательных учреждений обязательно должны быть ограждены». Представители администрации Кургана добавили, что в ограждении есть калитки, которые открываются утром и закрываются вечером.

На обновление гимназии №27 потратили 10,5 млн рублей. Некоторые родители считают, что деньги на ремонт выделили, потому что школу посещает ребенок главы региона.