В Челябинской области нашли мертвыми влюбленных школьников

Расследование обстоятельств произошедшего ведет СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области двух подростков нашли мертвыми на заброшенной ферме. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла в селе Губернское Аргаяшского района 31 августа. Девочка заканчивала школу, парень учился в техникуме — они дружили. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти нет. На месте происшествия обнаружены записки», — рассказал собеседник агентства. По его информации, отношения между молодыми людьми не одобрялись семьями обоих.

Родственники просят воздержаться от обсуждения обстоятельства трагедии. В пресс-службе следственного управления СКР на момент подготовки новости не располагали информацией о случившемся.