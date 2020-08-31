31 августа 2020

В Челябинской области нашли мертвыми влюбленных школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Расследование обстоятельств произошедшего ведет СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области двух подростков нашли мертвыми на заброшенной ферме. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла в селе Губернское Аргаяшского района 31 августа. Девочка заканчивала школу, парень учился в техникуме — они дружили. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти нет. На месте происшествия обнаружены записки», — рассказал собеседник агентства. По его информации, отношения между молодыми людьми не одобрялись семьями обоих.

Родственники просят воздержаться от обсуждения обстоятельства трагедии. В пресс-службе следственного управления СКР на момент подготовки новости не располагали информацией о случившемся.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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