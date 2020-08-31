Назван шорт-лист кандидатов в Совет Федерации от ХМАО

На право стать сенатором от ХМАО претендует девять человек Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Кандидаты на пост губернатора ХМАО представили шорт-лист претендентов на должность сенатора от Югры в Совете Федерации. Об этом URA.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении окружной Думы.

Действующий губернатор ХМАО Наталья Комарова в свой список включила двух нынешних югорских сенаторов — Юрия Важенина и Эдуарда Исакова, а также вице-спикера окружной Думы Наталью Западнову. От первого секретаря регионального отделения КПРФ Алексея Савинцева в тройку вошли депутат Госдумы Николай Езерский, а также депутаты Думы ХМАО — Василий Жуков и Александр Филипенко. Лидер югорских справедливороссов Михаил Сердюк в шорт-лист включил депутата думы Урая Евгения Жигарева, депутата Белоярского Игоря Банина и депутата думы Ханты-Мансийска Евгения Харькова.

В информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО журналисту агентства пояснили, что один из сенаторов, который будет представлять Югру в Совфеде, будет определен избранным 13 сентября главой региона. А имя второго станет известно в 2021 году, после выборов нового состава регионального парламента.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин отправил в Думу ХМАО список из трех претендентов на должность губернатора Югры. Решение по этому вопросу окружные парламентарии озвучат 13 сентября во время заседания.