Дума ХМАО получила согласованный с президентом России Владимиром Путиным список из трех кандидатур на пост губернатора региона. Об этом URA.RU рассказал начальник информационно-аналитического управления думы Сергей Табаков.
«Да, получили официальную бумагу из Кремля за подписью президента с фамилиями. Фамилии подтвердились», — добавил Табаков.
Таким образом, фактически подтвердился инсайд URA.RU о том, что региональным депутатам предстоит сделать выбор между Натальей Комаровой (действующим губернатором ХМАО), Алексеем Савинцевым (главой КПРФ в ХМАО) и Михаилом Сердюком (главой «справедливороссов» ХМАО). Выборы губернатора ХМАО пройдут в регионе 13 сентября.
Ранее URA.RU писало со ссылкой на собственные источники, что президент России Владимир Путин определился со списком кандидатов на пост губернатора ХМАО. Из пяти фамилий, отправленных губернатором Тюменской области Александром Моором, он вычеркнул депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Маркова и председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова.
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