Свердловские меценаты помогли поставить на ноги детей-инвалидов

Двое юных екатеринбуржцев с ограниченными возможностями здоровья, получили возможность ходить с помощью специального приспособления. Как сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины, для детей-инвалидов из семьи Чуприяновых приобретен динамический параподиум, который позволит им получить навыки ходьбы, а также просто передвигаться по дому.
Этот аппарат представляет собой подобие экзо-скелета, приводимого в действие силой мышц. «При этом конструкция обеспечивает вертикальное положение человека даже при обмороке. Находиться в нем можно несколько часов — это не только укрепляет мышцы пациента, но и позволяет ему заниматься повседневными делами», — рассказали в Фонде.
Надежда Чуприянова воспитывает двух детей-инвалидов, один из которых — приемный. Она является активистом социальных групп по поддержке родителей детей-инвалидов, выступает в качестве волонтера. В 2018 году Надежда Чуприянова была награждена орденом Святой Екатерины.
«Сейчас, когда [из-за пандемии коронавируса] не работают реабилитационные центры, важно, чтобы дети не теряли навыков, и потому параподиум для нас — это самое настоящее спасение», — прокомментировала Надежда Чуприянова.
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