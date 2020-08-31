Муниципальная реформа в Курганской области продолжится в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате реформы по преобразованию районов Курганской области в муниципальные округа, анонсированной губернатором Вадимом Шумковым, сократят сотни ставок чиновников. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона.

«Сейчас реформа завершается в двух районах — Шумихинском и Макушинском. В них под сокращение попало около 50 ставок. В дальнейшем речь пойдет уже на сотни. В сельсоветах и даже в городских администрациях почти не останется ставок», — заявил источник URA.RU. По словам другого инсайдера, в муниципалитетах будут убирать в первую очередь вакантные ставки.

О предстоящей реформе Шумков в очередной раз заявил 31 августа на заседании ассоциации муниципальных образований региона. «Речь идет об упразднении сельских управ и сельских дум — в селах останутся специалисты районных администраций. А районные думы будут формироваться из представителей каждого села», — сообщает пресс-служба губернатора. 25 августа на форуме «Энергия развития» Шумков сообщал, что до конца 2021 года процедура охватит 22 зауральских района.

Инсайдеры отметили, что преобразования пока не затронут районы, в которых созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): «Это Катайск, Далматово и Варгаши. Если они будут объединяться, то статус ТОСЭР теряется». В остальных муниципалитетах, по данным источников, реформа завершится ближе к концу 2021 года.

Получить оперативные комментарии департамента информационной и внутренней политики региона URA.RU не удалось. В ведомство направлен письменный запрос.