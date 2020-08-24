Массовые сокращения чиновников пройдут в новых курганских районах

О продолжении реформы заявил губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в муниципальные округа превратят 22 района. Об этом 25 августа сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на форуме «„Единая Россия“ — энергия развития», передает корреспондент URA.RU. В районах, где уже провели реформу, планировали сократить десятки ставок.

«Сегодня уже несколько муниципальных районов [идут] по пути создания муниципальных округов. До конца 2021 года данная процедура охватит 22 муниципальных района», — заявил Шумков. Губернатор назвал это перезагрузкой органов исполнительной власти.

Проект Шумкова по созданию муниципальных округов был обнародован в июне 2019 года. По его замыслу, единым муниципалитетом руководит глава округа, и у него будет заместитель по вопросам городского значения. «Все остальное — отдел образования, бухгалтерия, дорожники — общее», — пояснял Шумков.

Реформа в регионе началась с Макушинского и Шумихинского округов. После реформы там, по плану, будут сокращены 50 ставок. В октябре в этих округах пройдут выборы депутатов. Такая же реформа коснется и Лебяжьевского района.