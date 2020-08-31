Тюменцы требуют закрыть город для соседних деревень

Тюменцы предложили сделать платным въезд в город для жителей Криводанова и Салаирки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы требуют сделать платным въезд в город для жителей деревень Криводанова и Салаирка. Об этом они заявили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» после новости URA.RU о том, что криводановцы и салаирцы требуют с городских грибников плату за вход в лес.

«Тогда деревня пусть платит за въезд в город», — написал в комментариях к новости пользователь Артем Крупеник. «Как вариант, деревенских в город не пускать», — заявила там же Дарья Гаврилова. «На день города ходим по площадкам, проверяем прописку и берем с деревенских по 800 рублей», — предложил Михаил Ольгин.

Другая группа тюменцев считает, что деньги за вход в леса Тюменского района с грибников требовали не сельские жители, а горожане, которые решили таким образом подзаработать. «Так эти бравые ребятки, наверное, с платных пляжей сюда передислоцировались. Бизнесмены», — считает Татьяна Иванова. «Та же схема, что и с пляжами дикими», — уверен Артем Клепиков. «Странно, что столько людей поверили, что это действительно местные жители», — заявил Артем Медведев.

Ранее в редакцию URA.RU обратились тюменские грибники, которые рассказали, что с них требовали деньги за вход в лес в районе деревень Криводанова и Салаирка. «Билет» в лесной массив «кассиры» оценили в 200—400 рублей.