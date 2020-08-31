31 августа 2020

В мэрии Екатеринбурга перестали обсуждать коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
До последнего времени коронавирусные штабы собирались в мэрии раз в неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Екатеринбурга вторую неделю подряд отказываются от проведения штабов по борьбе с распространением коронавируса, сообщили URA.RU источники в мэрии. По словам одного из собеседников агентства в администрации, отчасти это может быть связано со снижением новых случаев заболевания в городе.

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«Штаб, который был намечен на 1 сентября, отменили — на этой неделе совещание не состоится. Как и неделю назад. Странно, что штабы не переносят на другие дни, а именно отменяют», — поделился источник. По его словам, собрание городского штаба по коронавирусу было отменено 25 августа из-за того, что по времени оно «накладывалось на заседание регионального штаба».

В пресс-службе городской администрации подтвердили, что штабы по коронавирусу не проходят вторую неделю. «25 августа областной штаб проводился с участием главы [города], мы ориентируемся на его решения. Вопросы по Екатеринбургу [на областных штабах] обсуждаются отдельным пунктом», — объяснили в мэрии, связав отмену городского штаба 1 сентября с проведением классных часов в школах с участием руководителей.

При этом в администрации подчеркнули, что в дальнейшем заседания городских штабов по коронавирусу будут проводиться. С начала пандемии они проходили по два раза в неделю, однако впоследствии власти перешли к формату одного собрания за семь дней. За последние сутки, как писало URA.RU, в Екатеринбурге было выявлено 46 новых случаев COVID-19 — это существенно меньше, чем несколькими неделями ранее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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