В Курганской области делали новый водопровод, но испортили старый

Жители Половинного считают, что старый водопровод повредили при прокладке нового (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Половинном Курганской области в некоторых домах около месяца нет воды из-за неисправного водопровода. Порыв произошел в результате строительства новых сетей водоснабжения, считают местные жители. Об этом они написали на правительственном сайте «Обратись».

«У нас на улице делали новый водопровод и порвали трубу действующего водопровода, сейчас в домах нет воды уже месяц, а вода сочится под дом», — говорится в обращении. Заявитель отметил, что уже сообщал об этом в администрацию. Прошел месяц, но проблема не решена.

«Нет фактического подтверждения тому, что причиной подтопления вашего дома является нарушение целостности трубы при прокладке нового водопровода», — ответили заявителю в администрации Половинского района. Кроме того, не понятно, в администрацию какой организации ранее обращался автор. Ему посоветовали обратиться к руководству муниципального предприятия «Водный».

Также чиновники отметили, что руководители Половинского сельсовета и предприятия «Водный» встречались с жителями улицы, на которой произошел порыв. По их словам, заявитель на этой улице не проживает. «Ситуация с водоснабжение под контролем. Претензий у населения нет», — отмечается в ответе.

Дозвониться до руководства компании «Водный» по номерам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось. По данным сервиса «СБИС», эта организация признана банкротом и находится в процессе ликвидации.