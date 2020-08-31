Пермяка осудили за фото генерала Власова в «Бессмертном полку»

Пермяка приговорили к обязательным работам за реабилитацию нацизма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский краевой суд огласил приговор в отношении жителя Перми Даниила Симанова, разместившего фото генерала Власова в «Бессмертном полку». Он признан виновным в реабилитации нацизма и приговорен к обязательным работам, рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

«Судом ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с конфискацией компьютера, с помощью которого на сайте „Бессмертного полка“ было размещено изображение Власова», — пояснили в Пермском краевом суде, уточнив, что приговор может быть обжалован в десятидневный срок.

По данным СК РФ, 4 мая Симанов с помощью приложения «Бессмертный полк онлайн» разместил фотографию генерала Андрея Власова, который был признан судом изменником Родины. Действия 19-летнего пермяка были квалифицированы следствием как «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».

Аналогичные противоправные действия, по данным следствия, совершил житель Самары Андрей Шабанов и житель Ульяновска Вячеслав Круглов. В ходе допроса Круглов и Симанов признали свою вину. Ранее Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по 354 статье «Реабилитация фашизма» в отношении еще одного пермяка — Максима Гусева.

Генерал Андрей Власов — советский военачальник, в ходе Великой Отечественной войны перешедший на сторону гитлеровской Германии. В 1942 году возглавил Русскую освободительную армию. В 1946 году осужден по обвинению в государственной измене, лишен воинского звания и государственных наград СССР и казнен.