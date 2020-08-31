Юрия Алтынова госпитализировали 31 августа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени госпитализировали экс-главу областного УМВД Юрия Алтынова. Он находился под домашним арестом в рамках уголовного дела о получении взятки. Накануне суд арестовал имущество генерала, сообщил URA.RU собственный источник в силовых структурах.

«Точный диагноз неизвестен, но, скорее всего, какие-то проблемы с сердцем — он хроник. Госпитализация произошла 31 августа и точно не связана с коронавирусом», — отметил инсайдер агентства. По его информации, накануне областной суд Тюмени принял решение об аресте имущества генерал-майора.

Информацию частично подтвердил адвокат Алтынова Сергей Козлов. «Действительно, суд принял решение о повторном аресте имущества. Ранее такое решение уже принималось, однако было отменено. Сейчас арест применен повторно, я вновь подаю жалобу», — отметил он. Информацию о госпитализации адвокат подтвердил, однако отказался называть диагноз, сославшись на медицинскую тайну.

В августе Тюменский областной суд продлил Юрию Алтынову срок домашнего ареста до 20 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что генерал-майору разрешили прогулки длительностью по два часа. Юрий Алтынов обвиняется по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». По версии следователей, он на посту главы региональной полиции получил вознаграждение в виде праздничных подарков от друзей — часов, айфона и дорогой сумки. Под домашним арестом Алтынов находится более девяти месяцев, с 22 ноября 2019 года.