01 сентября 2020
31 августа 2020

В Кургане дети не могут вылечить зубы

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Электронная очередь к детскому стоматологу в Кургане не работает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане не работает электронная запись к детскому стоматологу. Родителям предлагают ждать приема в порядке живой очереди. О такой проблеме курганцы написали на правительственном сайте «Обратись».

«Есть единая запись к врачу по телефону, а также электронная, через сайт „Поликлиника 45“. Почему, звоня на номер с просьбой записаться к детскому стоматологу, мы слышим, что поликлиника талоны не выставляет?» — возмущается автор обращения. По его словам, живая очередь к детскому стоматологу очень длинная.

Заявитель отметил, что столкнулся с подобной проблемой и во взрослой стоматологии: «Невозможно записаться к стоматологу никак». Он обещает, если проблема не решится, направить жалобу в Минздрав РФ.

«Электронная запись временно приостановлена», — подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. В ведомстве добавили, что на плановое лечение зубов и первичную консультацию к врачу-ортодонту можно записаться через регистратуру лично или по телефону. В городскую стоматологическую поликлинику, где принимают взрослых пациентов, можно записаться на прием через регистратуру, call-центр, портал госуслуг, электронную регистратуру или терминалы в холле медучреждения, уточнили в департаменте.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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