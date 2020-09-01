В Кургане дети не могут вылечить зубы

В Кургане не работает электронная запись к детскому стоматологу. Родителям предлагают ждать приема в порядке живой очереди. О такой проблеме курганцы написали на правительственном сайте «Обратись».
«Есть единая запись к врачу по телефону, а также электронная, через сайт „Поликлиника 45“. Почему, звоня на номер с просьбой записаться к детскому стоматологу, мы слышим, что поликлиника талоны не выставляет?» — возмущается автор обращения. По его словам, живая очередь к детскому стоматологу очень длинная.
Заявитель отметил, что столкнулся с подобной проблемой и во взрослой стоматологии: «Невозможно записаться к стоматологу никак». Он обещает, если проблема не решится, направить жалобу в Минздрав РФ.
«Электронная запись временно приостановлена», — подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. В ведомстве добавили, что на плановое лечение зубов и первичную консультацию к врачу-ортодонту можно записаться через регистратуру лично или по телефону. В городскую стоматологическую поликлинику, где принимают взрослых пациентов, можно записаться на прием через регистратуру, call-центр, портал госуслуг, электронную регистратуру или терминалы в холле медучреждения, уточнили в департаменте.
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