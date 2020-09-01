В Минске задержали российских журналистов

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Клипарт. Екатеринбург, пресса, сми, телекамера, журналистика
Среди задержанных есть корреспонденты РИА «Новости» и газеты «Комсомольская правда — Беларусь» Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В Минске на марше студентов полиция задержала российских журналистов. Об этом сообщают «Известия».

«Несколько журналистов задержаны в Минске 1 сентября. Их отправили в отделение милиции для проверки документов», — передает издание. Среди задержанных есть корреспондент РИА «Новости» Кирилл Рубцов, журналисты газеты «Комсомольская правда — Беларусь» и сайта tut.by.

В Минске сотни студентов провели марш в знак несогласия с президентскими выборами 9 августа. Колонна участников растянулась более чем на 15 километров. В марше участвуют 1,5 тысячи человек. К шествию присоединились студенты Белорусского государственного университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского национального технического университета, сообщает «Коммерсант».

Массовые протесты в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах, на которых он набрал более 80% голосов. Полиция задерживает протестующих.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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