В Минске задержали российских журналистов

В Минске на марше студентов полиция задержала российских журналистов. Об этом сообщают «Известия».
«Несколько журналистов задержаны в Минске 1 сентября. Их отправили в отделение милиции для проверки документов», — передает издание. Среди задержанных есть корреспондент РИА «Новости» Кирилл Рубцов, журналисты газеты «Комсомольская правда — Беларусь» и сайта tut.by.
В Минске сотни студентов провели марш в знак несогласия с президентскими выборами 9 августа. Колонна участников растянулась более чем на 15 километров. В марше участвуют 1,5 тысячи человек. К шествию присоединились студенты Белорусского государственного университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского национального технического университета, сообщает «
Массовые протесты в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах, на которых он набрал более 80% голосов. Полиция задерживает протестующих.
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