Челябинские чиновники готовят себе повышенные пенсии

Сергей Воробьев, если депутаты проголосуют «за», может рассчитывать на 40-тысячную прибавку к пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Жители Брединского района в Челябинской области начали сбор подписей против планов установить доплаты к пенсии из муниципального бюджета районному главе Сергею Воробьеву и спикеру собрания депутатов Анатолию Качуре. Об этом сообщили URA.RU в инициативной группе. Документ предполагается направить районным депутатам, от которых зависит решение вопроса, а также губернатору Алексею Текслеру и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.

«Сейчас в собрании находится проект решения, за который должны проголосовать депутаты. Он предусматривает, что за каждый пятилетний срок работы или созыва глава района будет ежемесячно получать доплату к пенсии в размере 20% от зарплаты с учетом районного коэффициента и последующей индексацией. Ни один глава или председатель собрания до сих не выступал с такой инициативой», — рассказала URA.RU представитель инициативной группы Надежда.

«В данном случае Качура планирует получать ежемесячно из местного бюджета 15 тыс. 780 рублей дополнительно, Воробьев 39 тыс. 579 рублей. Бюджету района, дотационному на 80%, это обойдется в 700 тыс. рублей ежегодно», — следует из текста обращения (есть в распоряжении редакции). Сейчас, по словам активистов, их поддержали порядка 300 жителей района. Сбор подписей продолжается.

В пресс-службе районной администрации не ответили на звонок корреспондента URA.RU на мобильный и городской номера. Единый для собрания и администрации телефон, указанный на сайте, на момент подготовки новости также не отвечал.