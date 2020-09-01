В Москве отреагировали на запрет русского языка в школах Украины

За запрет преподавания на русском языке в школах Украины следует ввести санкции. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
1 сентября на Украине вступил в силу закон, согласно которому все русскоязычные школы с пятого класса переходят на украинский язык. При этом учителя других национальностей, чьи языки являются официальными в Европейском Союзе, могут еще три года преподавать на родных языках.
Миронов считает, что такое решение украинских властей нарушает ключевые права граждан. «Миллионы русскоязычных жителей Украины лишаются права учить своих детей на родном языке. Новый президент не сделал ничего из того, что обещал. Он не остановил ни войну в Донбассе, ни дискриминацию русскоязычных жителей. Необходимо ввести санкции против Украины», — приводит слова депутата РИА «Новости». По мнению Миронова, украинские власти только усугубляют проблемы, которые привели к войне. Он заявил, что у Москвы есть много способов надавить на Украину и заступиться за русскоязычных граждан в этой стране.
Ранее на запрет русского языка в школах Украины отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, «тупая русофобия киевского режима» рано или поздно «разнесёт Украину вдребезги», передает заявление чиновника RT.
В 2019 году образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев заявлял, что власти страны не имеют ничего против изучения русского на уроках иностранного языка или зарубежной литературы. Но другие школьные предметы должны преподаваться на украинском.
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