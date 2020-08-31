На Украине русскоязычные школы перевели на украинский язык

На Украине с 1 сентября вступает в силу принятый в январе закон «О полном общем среднем образовании», согласно которому все русскоязычные школы переходят на обучение на украинском языке.
«Из него [закона] следует, что представители нацменьшинств, языки которых не являются официальными в Евросоюзе (ЕС), в начальной школе получают образование на родном языке и изучают украинский как предмет. При этом с 5-го по 11-й (12-й) класс не менее 80% учебного времени обучение ведется на украинском языке. К этой категории относятся учащиеся из русскоязычных семей», — пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Нацменьшинства, языки которых признаны официальными в Евросоюзе, также в начальной школе будут получать образование на родном языке, а потом количество украинского в учебном процессе будет ежегодно увеличиваться до уровня не менее 60%.
В октябре прошлого года образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев, напомним, объяснял, что власти страны не имеют ничего против изучения языка, если это урок русского языка или зарубежной литературы. Однако другие предметы школьникам должны преподаваться на украинском. Кроме того, по замыслу Минобразования страны, не владеющие украинским языком учителя не имеют права работать в школах.
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