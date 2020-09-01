Телеведущий Владимир Соловьев готов оплатить съемочный день актера Михаила Ефремова, чтобы тот извинился перед семьей пострадавшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом журналист заявил в эфире авторской программы.
«…время не может найти, чтобы семье убитого им человека доказать свою невиновность. Я оплачу твой съёмочный день! Я дам тебе своих денег, я тебя найму!» — сказал Соловьев. Телеведущий обвинил Ефремова в жадности и призвал признать свою вину.
Соловьев добавил, что на примере дела Ефремова видно, с какой легкостью можно избежать наказания в России. Ранее адвокат семьи пострадавших Александр Добровинский упрекнул Ефремова в цинизме. Реплика Соловьева была адресована актеру за то, что он назвал адвоката семьи Захарова «Добросвинским». Это произошло во время заседания Пресненского суда Москвы, передает агентство
ДТП с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Второй участник аварии, Сергей Захаров, погиб. Слушания по его делу продолжаются.
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