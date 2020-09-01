Соловьев ответил на поведение Ефремова в суде. «Я дам тебе своих денег, я тебя найму!»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев обвинил Ефремова в жадности и призвал признать свою вину Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев готов оплатить съемочный день актера Михаила Ефремова, чтобы тот извинился перед семьей пострадавшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом журналист заявил в эфире авторской программы.

«…время не может найти, чтобы семье убитого им человека доказать свою невиновность. Я оплачу твой съёмочный день! Я дам тебе своих денег, я тебя найму!» — сказал Соловьев. Телеведущий обвинил Ефремова в жадности и призвал признать свою вину.

Соловьев добавил, что на примере дела Ефремова видно, с какой легкостью можно избежать наказания в России. Ранее адвокат семьи пострадавших Александр Добровинский упрекнул Ефремова в цинизме. Реплика Соловьева была адресована актеру за то, что он назвал адвоката семьи Захарова «Добросвинским». Это произошло во время заседания Пресненского суда Москвы, передает агентство News.ru.

ДТП с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Второй участник аварии, Сергей Захаров, погиб. Слушания по его делу продолжаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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