31 августа 2020

Часть курганцев лишилась холодной воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Нижне-туринская ГРЭС., водопровод, жкх, вентиль, труба
Авария произошла в районе пересечения Мальцева—Фарафонова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду в нескольких микрорайонах. Сообщения об этом появились в городских сообществах в социальных сетях.

«1 сентября, в 1-м микрорайоне произошла утечка на водопроводе», — передает сообщество «Город Курган». Авария произошла в районе пересечения Мальцева—Фарафонова.

Ремонтом аварии займется АО «Водный союз» 2 сентября. В некоторых домах отключат воду с 08:00 до 21:00. Ремонт нельзя начинать раньше, потому что раскопки трубопровода нужно согласовать с сетевыми организациями. Они подтвердят, что под землей в месте раскопок не проходит электросетей.

Ранее сообщалось, что в селе Половинном Курганской области в некоторых домах около месяца нет воды из-за неисправного водопровода. Местные жители считают, что порыв произошел в результате строительства новых сетей водоснабжения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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