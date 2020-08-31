Часть курганцев лишилась холодной воды из-за аварии

В Кургане из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду в нескольких микрорайонах. Сообщения об этом появились в городских сообществах в социальных сетях.
«1 сентября, в 1-м микрорайоне произошла утечка на водопроводе», — передает сообщество «Город Курган». Авария произошла в районе пересечения Мальцева—Фарафонова.
Ремонтом аварии займется АО «Водный союз» 2 сентября. В некоторых домах отключат воду с 08:00 до 21:00. Ремонт нельзя начинать раньше, потому что раскопки трубопровода нужно согласовать с сетевыми организациями. Они подтвердят, что под землей в месте раскопок не проходит электросетей.
Ранее сообщалось, что в селе Половинном Курганской области в некоторых домах около месяца нет воды из-за неисправного водопровода. Местные жители считают, что порыв произошел в результате строительства новых сетей водоснабжения.
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