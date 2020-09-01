01 сентября 2020

Москалькова сообщила о смерти экс-омбудсмена России. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова сообщила о смерти Олега Миронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов скончался 1 сентября на 82-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов… Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала Москалькова, выразив соболезнования жене Миронова — Зое Алексеевне — и его родным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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