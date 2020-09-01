Татьяна Москалькова сообщила о смерти Олега Миронова
Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов скончался 1 сентября на 82-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов… Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала Москалькова, выразив соболезнования жене Миронова — Зое Алексеевне — и его родным.
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