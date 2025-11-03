Адвокат Прилучного прояснила ситуацию с новым судом актера с участием Муцениеце
Агата и Павел больше года судились за сына
Фото: Владимир Андреев
Актер Павел Прилучный не собирается пересматривать решение суда об изменении места жительства сына Тимофея. Об этом в разговоре с URA.RU заявила его адвокат, отреагировав на появившуюся информацию о том, что 4 декабря в Мосгорсуде состоится заседание по апелляции Прилучного об опеке.
«Будет рассматриваться ранее поданная апелляция. У нас нет спора по факту, но есть процессуальные нарушения, которые были допущены судом при вынесении судебного акта по делу. Это не новый иск и не новое дело. Никто не собирается никого забирать, Тимофей как жил с мамой, так и будет жить с мамой», — резюмировала правозащитница.
История с судами между бывшими супругами тянется уже больше года. В 2024 году общий сын пары Тимофей переехал жить к отцу. В свою очередь тогда Агата обвиняла Павла в том, что он настраивает против нее ребенка и запрещает с ним общаться. Сам Тимофей также довольно прохладно относился к маме и считал, что он ей не нужен.
В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что 12-летний Тимофей будет жить с матерью, которая сейчас находится в ожидании третьего ребенка — первого совместного с Петром Дранга. От Прилучного у Муцениеце также растет 7-летняя дочь Мия.
