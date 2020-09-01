01 сентября 2020

Многодетных россиян захотели освободить от главного налога

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, прогулка, семья, парк, лето
Нововведение будет способствовать увеличению числа многодетных семей в стране, уверена Ирина Волынец Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

В России предложили отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребенком. С такой инициативой выступила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Свое предложение Волынец направила в правительство РФ на имя премьер-министра Михаила Мишустина. «Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — приводит слова из обращения RT.

По мнению Волынец, сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете, то есть налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 кв. м — для квартиры, 50 кв. м — для частного дома. Она считает, что эти меры недостаточными, так как многодетные семьи все равно вынуждены платить налог, а сумма может быть большой. Общественница уверена, что ее инициатива может поспособствовать в увеличении числа многодетных семей в стране.

Ранее Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. Для семей с десятью и более детьми она считает необходимым увеличить скиду до 70%, пишет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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