Минстрою РФ не разрешили организовывать похороны через интернет

Минстрой РФ, который три года назад был назначен регулятором похоронной отрасли, не получил полномочия для организации законодательной базы онлайн-сервиса «Потеря близкого человека». С помощью этого проекта хотели собрать все необходимые документы для похорон в онлайн-режиме.
Куратором сервиса выступает Минкомсвязь РФ. «Проект призван «упростить взаимодействие граждан с органами власти и специализированными похоронными агентствами при захоронении умершего при помощи электронных сервисов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо ведомства. Разработчики отметили, что с помощью проекта можно будет получить регистрацию о смерти без посещения ЗАГСа, оформить похоронное пособие, выбрать место и вид захоронения.
По словам замглавы Минстроя РФ Максима Егорова, ведомство не получило дополнительных поручений в части наделения полномочиями в похоронной отрасли. В связи с чем, уточнил он, Минстрой не может стать ответственным исполнителем по созданию сервиса «Потеря близкого человека». Но фоне этого, Минкомсвязь как куратор проекта намерена включить в повестку ближайшего заседания президиума правкомиссии по цифровому развитию вопрос о наделении Минстроя до 1 июля 2021 года полномочиями по вопросам погребения и похоронного дела.
Как пишет издание, запуску проекта мешают столичные похоронные агенты. Там отметили, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, и компаниям, являющимся монополистами в том или ином городе.
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