В Совфеде ответили на слова Тихановской об украинском Крыме

Светлана Тихановская считает, что Крым стал российским с нарушениями международных законов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Говоря о статусе Крыма экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пытается усидеть на «двух стульях». Такое мнение выразил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым стал российским юридически и фактически и что полуостров попал в состав Украины несправедливо», — пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на Цекова. Он подчеркнул, что жители полуострова всегда хотели вернуться в состав России.

Еще один сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что своим высказыванием Тихановская маскирует свою настоящую политическую ориентацию. По ее сенатора, раскол в Белоруссии произошел не из-за крымского вопроса, а из-за накопившихся внутренних проблем республики. Она отметила, что эта столкновения в Белоруссии созданы «заокеанскими режиссерами цветных революций».

Ранее Светлана Тихановская заявил, что Крым перешел от Украины к России с нарушениями международных законов, но вопрос принадлежности полуострова сложный, передает «Национальная служба новостей». Российский сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что она зря занимается политикой, пишет агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.