Глава челябинской Рублевки заболел коронавирусом

Евгений Ваганов уже получил новые тесты на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов заболел коронавирусом. Как сообщил URA.RU сам Ваганов, болезнь протекает легко и уже пришли отрицательные тест на COVID-19. Из-за близости к областному центру и большого числа элитных поселков, район, которым руководит Ваганов, называют челябинской Рублевкой.

«Симптомы болезни были, но лечусь дома, — рассказал URA.RU Ваганов. — Болел недолго. Уже пришли первые отрицательные тесты на COVID-19. Будут такие же тесты повторные, выйду на работу». Те, кто в администрации района контактировал с Вагановым, отправлены на самоизоляцию.

По данным на 2 сентября в Сосновском районе зарегистрировано 322 заболевания коронавирусом. В Челябинской области в целом с начала пандемии произошло 14 550 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2588 южноуральцев.