01 сентября 2020
31 августа 2020

Глава челябинской Рублевки заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО-2017». Челябинск, ваганов евгений
Евгений Ваганов уже получил новые тесты на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов заболел коронавирусом. Как сообщил URA.RU сам Ваганов, болезнь протекает легко и уже пришли отрицательные тест на COVID-19. Из-за близости к областному центру и большого числа элитных поселков, район, которым руководит Ваганов, называют челябинской Рублевкой.

«Симптомы болезни были, но лечусь дома, — рассказал URA.RU Ваганов. — Болел недолго. Уже пришли первые отрицательные тесты на COVID-19. Будут такие же тесты повторные, выйду на работу». Те, кто в администрации района контактировал с Вагановым, отправлены на самоизоляцию.

По данным на 2 сентября в Сосновском районе зарегистрировано 322 заболевания коронавирусом. В Челябинской области в целом с начала пандемии произошло 14 550 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2588 южноуральцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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