На Тюменскую область надвигается шторм

На Тюмень надвигаются дожди, грозы и сильный ветер Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Тюменскую область 2 сентября ожидает сильное ухудшение погоды. Информацию о том, что на регион надвигаются дожди, грозы и сильный ветер сообщил в региональном управлении МЧС.

«По данным тюменского ЦГМС, второго сентября на территории Тюменской области ожидаются дожди, грозы, град и порывы ветра до 21 метра в секунду», — указано в сообщении МЧС.

Спасатели посоветовали тюменцам соблюдать повышенную осторожность. Ранее агентство писало о том, что после непогоды синоптики пообещали уральцам бабье лето. По их прогнозам, в Тюменскую область оно продлится до середины сентября.