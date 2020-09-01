01 сентября 2020
31 августа 2020

На Тюменскую область надвигается шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок. Челябинская область, парковка, стоянка, потоп, ливень, наводнение, дождь
На Тюмень надвигаются дожди, грозы и сильный ветер Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Тюменскую область 2 сентября ожидает сильное ухудшение погоды. Информацию о том, что на регион надвигаются дожди, грозы и сильный ветер сообщил в региональном управлении МЧС.

«По данным тюменского ЦГМС, второго сентября на территории Тюменской области ожидаются дожди, грозы, град и порывы ветра до 21 метра в секунду», — указано в сообщении МЧС.

Спасатели посоветовали тюменцам соблюдать повышенную осторожность. Ранее агентство писало о том, что после непогоды синоптики пообещали уральцам бабье лето. По их прогнозам, в Тюменскую область оно продлится до середины сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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