Синоптики пообещали россиянам две волны тепла осенью

В России установится низкая температура только в конце сентября Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В России бабье лето наступит с 1 по 4-го и с 10 -го по 17 сентября. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

«Первая волна началась в Центральной России, она продлится до 4-го числа. Гораздо более выраженным потепление будет с 10-го по 17 сентября», — передает «Российская газета» со ссылкой на метеорологов. Прохладная погода установится только в конце сентября: столбики термометра будут показывать ниже 15 градусов. Дожди в сентябре будут умеренными.

По данным Gismeteo, в Екатеринбурге первая волна бабьего лета продлится до 2 сентября, температура будет держаться от 20 до 28 градусов. Затем тепло вернется с 8 по 13 сентября. В Челябинске и Перми ожидается такая же температура, а в Тюмень осень придет уже 11 сентября. В Кургане будет тепло до 14 сентября, но в этот день пройдут дожди.

В Ханты-Мансийске самым теплым днем месяца станет 10 сентября. Тогда воздух прогреется до 19 градусов. В конце сентября температура может опуститься до нуля. В Салехарде бабье лето продлится до 13 сентября. После этого температура ночью станет минусовой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето может начаться 14 сентября. Он предсказывал потепление до 23 градусов до 6 сентября.

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