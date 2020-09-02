Продукты из ИРП пользуются спросом «на гражданке» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Контрактник из 228-го мотострелкового полка, дислоцированного в Екатеринбурге, сообщил о краже индивидуальных рационов питания (сухпайков) из части. Рядовой Берн Фридрих заявил, что солдат угрозами втягивают в хищения.

По словам контрактника, сухпайки списывают под разными предлогами и перепродают. «Был случай, что сержант Мамедов нас оставил после рабочего дня, чтобы сухпайки загрузили в машину. Их вывозят из части, а потом продают», — рассказал URA.RU Берн Фридрих.

О том, что проблема хищения сухпайков из частей существует, рассказали URA.RU в Екатеринбургском гарнизонном военном суде. Недавно в агвусте здесь завершился процесс по хищению из 59-й бригады управления связи ЦВО. Приговор вынесен начпроду капитану Сергею Митюрину и комбату подполковнику Андрею Выборнову.

«Митюрин признан виновным в трех эпизодах преступления по ч. 4 ст. 160 „присвоение или растрата в особо крупном размере“ и трех эпизодах по ч. 2 ст. 292 „служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства“ и приговороен к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима. Выборнов признан виновным по ч. 4 ст. 160 „присвоение или растрата в особо крупном размере“ и приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU писало, что контрактник Берн Фридрих из ХМАО обратился в редакцию за помощь после того, как его начал избивать и вымогать деньги сержант Мамедов. Пресс-служба ЦВО в письме в редакцию заявила, что эта информация не соответствует действительности. Что «контрактник намеренно распространил недостоверную информацию о якобы „процветающих“ в воинской части неуставных взаимоотношениях в целях сведения личных счетов с одним из сослуживцев».