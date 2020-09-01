Тюмень достигла минимума по числу заражений COVID-19 за 2 недели

За последние сутки коронавирусом заболело 45 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки COVID-19 был обнаружен у 45 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее и самый низкий показатель за две последние недели.

«Тюменская область — 45 (подтвержденных фактов заражения COVID-19)», — приводится в сообщении федерального оперштаба. Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано. Всего с начала пандемии диагноз подтвердили у 7865 жителей региона.

За последние сутки от инфекции вылечилось 18 человек. При этом всего коронавирусом переболело 7034 тюменца. Таким образом, разница между выздоровевшими и заболевшими продолжает увеличиваться (89,4% на данный момент, 89,7% днем ранее).

Ранее URA.RU писало о том, что вакцина от COVID-19 поступит в Тюменскую область в конце 2020 года. На данный момент в региональных медучреждениях уже создают необходимые для ее хранения условия.