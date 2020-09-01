01 сентября 2020
31 августа 2020

Тюмень достигла минимума по числу заражений COVID-19 за 2 недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торгового центра
За последние сутки коронавирусом заболело 45 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки COVID-19 был обнаружен у 45 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее и самый низкий показатель за две последние недели.

«Тюменская область — 45 (подтвержденных фактов заражения COVID-19)», — приводится в сообщении федерального оперштаба. Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано. Всего с начала пандемии диагноз подтвердили у 7865 жителей региона.

За последние сутки от инфекции вылечилось 18 человек. При этом всего коронавирусом переболело 7034 тюменца. Таким образом, разница между выздоровевшими и заболевшими продолжает увеличиваться (89,4% на данный момент, 89,7% днем ранее).

Ранее URA.RU писало о том, что вакцина от COVID-19 поступит в Тюменскую область в конце 2020 года. На данный момент в региональных медучреждениях уже создают необходимые для ее хранения условия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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