28 августа 2020
27 августа 2020

Назван срок поставки вакцины против COVID в Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Для вакцины нужно создать особые условия хранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса поступит в Тюменскую область в конце 2020 года. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Вакцина от COVID-19 в Тюменскую область поступит в конце 2020 года», — заявили в оперштабе. Сотрудники медицинских учреждений готовятся к приему вакцины. Для нее нужно создать особые условия хранения, в том числе настроить температурный режим.

Центр имени Гамалеи 11 августа разработал первую в мире вакцину от коронавируса, писала «Национальная служба новостей». Минздрав РФ разрешил Центру проводить ее пострегистрационные испытания. Регионы России уже встали в очередь на получение вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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