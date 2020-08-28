Назван срок поставки вакцины против COVID в Тюменскую область

Для вакцины нужно создать особые условия хранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса поступит в Тюменскую область в конце 2020 года. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Вакцина от COVID-19 в Тюменскую область поступит в конце 2020 года», — заявили в оперштабе. Сотрудники медицинских учреждений готовятся к приему вакцины. Для нее нужно создать особые условия хранения, в том числе настроить температурный режим.

Центр имени Гамалеи 11 августа разработал первую в мире вакцину от коронавируса, писала «Национальная служба новостей». Минздрав РФ разрешил Центру проводить ее пострегистрационные испытания. Регионы России уже встали в очередь на получение вакцины.