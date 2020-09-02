СМИ: в Минвостокразвития прошли обыски

В Минвостокразвития не подтвердили информацию об обысках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (Минвостокразвития) проводились обыски. Об этом сообщает telegram-канал Brief/Незыгарь.

«В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта прошли обыски», — говорится в сообщении telegram-канала.

В ГУ МВД по Москве URA.RU заявили, что не обладают информацией о проведении обысков. Женщина, поднявшая трубку по общему номеру телефона Минвостокразвития, опровергла информацию о проведении подобных мероприятий, дозвониться до пресс-службы ведомства не удалось.

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