Авиакомпании вынудили курганский аэропорт зарабатывать на багаже

О новых путях заработка рассказал директор аэропорта Дмитрий Коваленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за снижения цен на билеты, аэропорт Кургана будет зарабатывать на дополнительных услугах, в том числе на упаковке багажа. Об этом сообщил директор аэропорта Дмитрий Коваленко, передает корреспондент URA.RU.

По словам Коваленко, низкие цены авиаперевозчиков тяжело отражаются на экономическом состоянии аэропорта. При этом, он упомянул про другую возможность для поиска финансов. «Для нас появляется, с увеличением пассажиропотока, иной сегмент экономики для получения доходов», — объяснил директор аэропорта.

Если пассажиров из-за дешевых билетов станет больше, по словам Коваленко, аэропорт может заработать на дополнительных услугах в виде упаковки багажа, приемщика, стоянки. Он добавил, что в дальнейшем стоимость этих услуг может снизиться, но не сразу, а через несколько лет.

Ранее стало известно, что авиакомпания Utair снизит цены на билеты на рейсы из Кургана в Москву до 1385 рублей. Это связано с конкуренцией с лоукостером «Победа». Его самолеты начнут летать в Курган со 2 октября.