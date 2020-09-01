В Кургане объяснили, почему Utair изменил цены на перелеты

Директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко (справа) заявил о снижении стоимости билетов компании Utair Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair снизила цены на рейсы по маршруту Курган-Москва из-за конкуренции. Об этом 2 сентября на пресс-конференции сообщил директор городского аэропорта Дмитрий Коваленко, передает корреспондент URA.RU. В октябре в по тому же маршруту будет летать лоукостер «Победа».

«Авиакомпания Utair активно включилась в конкурентную борьбу за пассажира <…> Минимальная стоимость на рейс на Utair из Тюмени — минимум 3085 рублей, у нас — 1385 рублей [цена за рейс в октябре]», — отметил Коваленко. Директор аэропорта добавил, что стоимость перелета на «Победе» из Кургана дешевле, чем из аэропорта Челябинска

В августе стало известно, что со 2 октября в Кургана начнут летать самолеты компании «Победа». На момент написания новости, цена билета на рейсы лоукостера составляла от 1499 рублей.

До осени в аэропорту Кургана действовало только два ежедневных рейса авиакомпании Utair: ЮТ-266 и ЮТ-266 — из Кургана в Москву и обратно. 1 сентября появился вечерний рейс в столицу от той же компании.