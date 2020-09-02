Разработчик вакцины раскрыл причину повторного заражения COVID-19

Повторное заражение COVID возможно, если вирус был перенесен «на ногах» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заразиться коронавирусом повторно можно, если первый раз заболевание было перенесено «на ногах». С таким заявлением выступил директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Гинцбург допустил шанс повторного заболевания COVID, если первый раз вирус был перенесен „на ногах“», — пишет РИА «Новости». Он отметил, что для других случаев нет научных доказательств.

В Центре имени Гамалеи была разработана первая в мире вакцина от COVID-19 Sputnik V. Позднее в Минздраве заявили, что массовая вакцинация начнется зимой, передает RT.

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