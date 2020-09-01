Ученики несколько минут не могли попасть в здание школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми младшеклассники школы №24, расположенной в микрорайоне Гайва города Перми, заставили стоять под дождем и ветром из-за пропускного режима. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы. На видео видно, что десятки учеников дожидаются своей очереди у входа в здание школы.

«Школа №24 на Гайве. Родители сообщают, что дети по полчаса стояли утром под дождем. Ждали свою очередь. Пропускной режим совсем не организован», — поделились мнением подписчики одного из пабликов в соцсети.

Родители учеников назвали произошедшие «полным бардаком». Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что подобная ситуация отмечалась в других школах и детсадах города.

«Стояли под дождем. Первоклашек расталкивали более старшие дети, поэтому я с дочкой просочилась в тамбур. Там на меня накричали, я ответила, не сдержалась, указывая на непродуманность сего процесса и бардак. Видимо, в школах города сегодня везде так», — призналась жительница Перми Ирина Токарева. «В садике такая же ситуация! Наверное, хотят, чтоб малышня заболели?» — написала Людмила Морозова.

Получить комментарий директора школы №24 Ирины Котельниковой URA.RU не удалось. В ее приемной пояснили, что руководитель образовательного учреждения находится на совещании. На сайте школы указано, что все учащиеся проходят утреннюю проверку на симптомы ОРВИ и термометрию на входе в здание школы в течение дня. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Перми с просьбой прокомментировать дать оценку действиям руководства школы.