01 сентября 2020

В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы. Прокуратура начала проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика на скорой помощи увезли в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по факту падения из окна школы первоклассника. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с падением из окна образовательного учреждения первоклассника с ограниченными возможностями здоровья. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Выяснилось, что ЧП произошло в школе № 9 во время урока музыки. Перед уроком учительница открыла окно на сцене в актовом зале для проветривания помещения. По окончании урока учитель музыки стала выстраивать детей в колонну и отошла, в это время ребенок выпал из открытого окна третьего этажа.

Семилетний ребенок является лицом с ограниченными возможностями здоровья. Семья на профилактических учетах не состоит. В результате падения видимых повреждений на ребенке не выявлено, мальчик госпитализирован в больницу для наблюдения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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