Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по факту падения из окна школы первоклассника. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
«В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с падением из окна образовательного учреждения первоклассника с ограниченными возможностями здоровья. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Выяснилось, что ЧП произошло в школе № 9 во время урока музыки. Перед уроком учительница открыла окно на сцене в актовом зале для проветривания помещения. По окончании урока учитель музыки стала выстраивать детей в колонну и отошла, в это время ребенок выпал из открытого окна третьего этажа.
Семилетний ребенок является лицом с ограниченными возможностями здоровья. Семья на профилактических учетах не состоит. В результате падения видимых повреждений на ребенке не выявлено, мальчик госпитализирован в больницу для наблюдения.
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