Отделение неврозов будет закрыто 10 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В психиатрической больнице Чайковского (Пермский край) закрывают отделение неврозов из-за нехватки врачей. О проблеме сообщила в редакцию URA.RU одна из жительниц города Екатерина Таланина. Она пояснила, что в медучреждении пациентам уже сейчас предлагают проходить лечение в стационаре вместе с психически нездоровыми людьми.

«Пациенты приезжают, чтобы лечь на лечение в отделение неврозов, но им говорят: „Мы вас не принимаем, потому что 10 сентября закрываемся“. После чего направляют в соседний корпус — психиатрическое отделение. У людей, естественно, двойной стресс, они уезжают домой ни с чем», — рассказала Таланина.

Главный врач больницы Александр Багратионов подтвердил агентству, что с 10 сентября отделение прекратит свою работу, поскольку в нем некому работать. Из-за большой загруженности за последние три года из отделения уволилось 5 врачей, но на их место никто не пришел.

«С каждым годом становится все хуже и хуже. Обеспеченность больницы врачами на сегодняшний день — 30%, а коек [в стационаре] — почти 220. Врачи просто „зашиваются“, они отказываются работать», — пояснил Багратионов. По словам медика, проблема нехватки медицинских кадров характерна не только для Пермского края, но и других российских регионов.

При этом главврач психиатрической больницы Чайковского заверил, что даже после закрытия отделения неврозов, медучреждение продолжит оказывать качественную медпомощь обратившимся пациентам.