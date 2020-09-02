В Москве прощаются с народным артистом СССР Владимиром Андреевым

На сцене Московского театра проходит церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Проститься с Андреевым пришли поклонники, коллеги, ученики, различные деятели культуры», — передают в агентстве. На прощании присутствовали более ста человек.
Гроб с телом актера, окруженный цветами, находится на сцене. После этого Андреева похоронят на Троекуровском кладбище.
Артист умер 29 августа. Широкой публике он известен ролями в фильмах «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум». В 1985 году он получил звание Народного артиста СССР. 27 августа Андреев отметил 90-летие. Актер страдал от ишемической болезни сердца и перенес микроинсульт, передает RT.
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