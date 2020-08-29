Умер народный артист Владимир Андреев

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Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

На 91-м году жизни скончался Народный артист СССР Владимир Андреев. Об этом 29 августа на своей странице в Facebook сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Умер Андреев», — сообщил Заславский. Подробностей смерти Андреева он не назвал.

Владимир Андреев — советский и российский актер, режиссер, сценарист и педагог. В 1985 году ему присвоено звание Народного артиста СССР. С 1990 года работал художественным руководителем театра Ермоловой, с 2012 года был его президентом. Также он заведовал кафедрой актерского мастерства в ГИТИСе.

Любителям кино он известен ролями в таких фильмах, как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум». 27 августа, Андреев отметил свое 90-летие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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