Умер народный артист Владимир Андреев

На 91-м году жизни скончался Народный артист СССР Владимир Андреев. Об этом 29 августа на своей странице в Facebook сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Умер Андреев», — сообщил Заславский. Подробностей смерти Андреева он не назвал.
Владимир Андреев — советский и российский актер, режиссер, сценарист и педагог. В 1985 году ему присвоено звание Народного артиста СССР. С 1990 года работал художественным руководителем театра Ермоловой, с 2012 года был его президентом. Также он заведовал кафедрой актерского мастерства в ГИТИСе.
Любителям кино он известен ролями в таких фильмах, как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум». 27 августа, Андреев отметил свое 90-летие.
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