Чиновники ЯНАО перестали прятаться от людей из-за коронавируса

Ямальские чиновники возобновили личные встречи с гражданами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Высшие чиновники ЯНАО впервые за время пандемии начали встречаться с жителями округа. Первыми личные приемы начали устраивать полпреды губернатора Дмитрия Артюхова в муниципалитетах. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

С ослаблением карантина первый рабочий визит совершил полпред губернатора в Шурышкарском районе Олег Попов, который приехал на встречу с жителями сел Горки и Мужи. «Личные приемы граждан были проведены с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — уточнили в пресс-службе ямальского правительства. Поездка Попова оказалась дежурной: с проблемами и просьбами к нему обратились шесть человек, каждому полпред дал разъяснения.

Обязательные встречи чиновников ЯНАО с гражданами прекратились в марте. Позднее в округе не состоялся региональный день приема ямальцев, намеченный на 25 июня. Власти ряда муниципалитетов рассказывали URA.RU, что перенесли мероприятие на третий квартал 2020 года. В качестве альтернативы людям предложили общаться с чиновниками письменно.

Личные встречи весной прекратили и окружные депутаты. Последние месяцы своих полномочий члены заксобрания ЯНАО шестого созыва дорабатывали через интернет.