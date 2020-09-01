01 сентября 2020

Чиновники ЯНАО перестали прятаться от людей из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган. , маска, конференция единой россии, одноразовая маска
Ямальские чиновники возобновили личные встречи с гражданами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Высшие чиновники ЯНАО впервые за время пандемии начали встречаться с жителями округа. Первыми личные приемы начали устраивать полпреды губернатора Дмитрия Артюхова в муниципалитетах. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

С ослаблением карантина первый рабочий визит совершил полпред губернатора в Шурышкарском районе Олег Попов, который приехал на встречу с жителями сел Горки и Мужи. «Личные приемы граждан были проведены с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — уточнили в пресс-службе ямальского правительства. Поездка Попова оказалась дежурной: с проблемами и просьбами к нему обратились шесть человек, каждому полпред дал разъяснения.

Обязательные встречи чиновников ЯНАО с гражданами прекратились в марте. Позднее в округе не состоялся региональный день приема ямальцев, намеченный на 25 июня. Власти ряда муниципалитетов рассказывали URA.RU, что перенесли мероприятие на третий квартал 2020 года. В качестве альтернативы людям предложили общаться с чиновниками письменно.

Личные встречи весной прекратили и окружные депутаты. Последние месяцы своих полномочий члены заксобрания ЯНАО шестого созыва дорабатывали через интернет.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...