Чиновники ЯНАО отказались встречаться с людьми из-за коронавируса

Ямальские власти перенесли прием граждан на июль—сентябрь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа отменили обязательные встречи с гражданами из-за пандемии коронавируса. Региональный день приема ямальцев, который должен был пройти 25 июня, перенесли на более поздний срок. Об этом URA.RU сообщили в администрациях муниципалитетов ЯНАО.

Информацию о переносе подтвердили пресс-службы Ямальского, Надымского, Тазовского районов и Нового Уренгоя. «В связи с действием на территории ЯНАО ограничительных мероприятий, проведение регионального дня приема граждан в автономном округе переносится на третий квартал 2020 года», — заявили в пресс-службе мэрии газовой столицы. Точная дата пока не выбрана.

В качестве альтернативы личным встречам ямальцам предложено общаться с чиновниками письменно. Граждане могут отправить бумажное обращение или написать в местную электронную приемную. Кроме того, задать вопрос можно в официальных аккаунтах органов власти в соцсетях.

В рамках дня приема граждан с людьми, которых беспокоят какие-либо проблемы, встречаются представители ямальской власти: депутаты разного уровня, муниципальные и региональные чиновники, главы ведомств. По задумке, такая форма связи помогает жителям ЯНАО напрямую обращаться к представителям власти. Предыдущий день приема граждан должен был состояться 26 марта, но его также перенесли из-за ограничений по коронавирусу.