В Екатеринбурге открылась уникальная интерактивная выставка «Вспомним» о событиях Великой Отечественной войны. Ее посетители смогут взглянуть на события 75-летней давности глазами их участников. Экспозиция разместилась в музее «Россия — моя история».
Первую экскурсию для прессы провел режиссер экспозиции Лев Маврин. Он рассказал, что использовал подлинные документы и воспоминания из различных архивов. «Выставка разделена на два уровня восприятия информации. Первый — это экраны и музыка, которая воздействует на зрителя. Для более искушенных посетителей есть информация с тач-скринов, где можно более подробно изучить», — рассказал режиссер.
Посетители могут взглянуть на происходящее глазами военного руководства Советского Союза, жителей блокадного Ленинграда, детей войны. Отдельный зал посвящен узникам концлагерей, героям войны. Посетителей ведет по экспозиции интерактивная красная линия.
Отдельный зал посвящен работе свердловских предприятий в годы войны. Многие из представленных документов были опубликованы впервые. Ранее в музее открылась выставка, посвященная разведчику Николаю Кузнецову, которого называют «русским Джеймсом Бондом». Ее создание стало возможным благодаря помощи главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.