В Екатеринбурге отметили день рождения «русского Джеймса Бонда»

К памятнику Николая Кузнецова возложили цветы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге отметили день рождения легендарного разведчика Николая Кузнецова, которого называют «русским Джеймсом Бондом». К памятнику Героя Советского Союза возложили цветы.

В церемонии приняли участие родственники разведчика, юнармейцы, представители фонда Святой Екатерины, историки. «Он такой один! Таких аналогов нет, чтобы человек надел немецкую форму и стал своим», — подчеркнула племянница Николая Кузнецова Елена Сакныне. Она добавила, что семье приходили пачки писем и многие люди сомневались в том, что подобный человек реально существовал. «Николай Кузнецов — человек-легенда, который является ориентиром для всех нас», — отметила заместитель директора фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич. Она рассказала, что совместно с юнармейцами фонд поддерживает памятник в порядке.

Директор центра истории Свердловской области Анатолий Кириллов сообщил, что ведется подготовка к 110-летию легендарного разведчика. Он уточнил, что к этой дате для посетителей хотели бы открыть в Екатеринбурге комнату в доме на ул. Ленина, где Кузнецов проводил встречи с агентами. Племянница разведчика пригласила всех желающих, кто интересуется подробностями судьбы Кузнецова посетить мультимедийную выставку, которая открылась на территории парка «Россия — моя история» (посетить ее можно будет после снятия карантинных ограничений). Создание экспозиции стало возможным благодаря помощи главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.

Племянница Николая Кузнецова Елена Сакныне рассказала юнармейцам о своем знаменитом дяде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юнармейцы ухаживают за памятником Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге начали подготовку к 110-летию Кузнецова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее URA.RU сообщало об открытии в Екатеринбурге выставки, посвященной разведчику Николая Кузнецову. Площадка заработала на территории парка «Россия — моя история». На церемонии открытия присутствовал актер Сергей Безруков, племянница Кузнецова Елена Сакныне, а также главные представители уральской власти и предпринимательского сообщества. В том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава УГМК Андрей Козицын и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.