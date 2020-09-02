Жена телеведущего Брилева получила британское гражданство

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Сергей Брилев заявлял, что у его жены нет британского гражданства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена телеведущего ВГТРК Сергея Брилева Ирина Брилева получила гражданство Великобритании. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

«Запись о получении гражданства [Великобритании] была внесена 2 июля в историю компании IBBA PRODUCTIONS LTD», — передает издание. Эта компания зарегистрирована на Брилеву, добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Брилев имеет британское гражданство и вместе с семьей живет в элитном районе Лондона в доме за 66 млн рублей. Сам телеведущий рассказывал, что у него есть гражданство Великобритании, но у его жены — нет. Он добавил, что дом приобретен на законные средства, которые задекларированы в налоговой. В ноябре 2018 года Брилев заявил, что никогда не скрывал наличие еще одного гражданства, передают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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