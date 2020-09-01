В Тюменской области из-за птичьего гриппа закрывают села

Жителям сел, где ввели карантин, запретили выпускать птиц из помещений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюменской области — эпидемия птичьего гриппа среди животных. Она распространилась уже на четыре района, где в ряде сел установлен карантин — населенные пункты закрыли на въезд и выезд. Такое решение было принято губернатором Тюменской области Александром Моором, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Закрыть все дороги (тропы), ведущие из неблагополучного пункта, выставить необходимое количество контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками», — приводится в распоряжении. Под ограничения поселения в четырех районах — Ялуторовский, Казанский, Абатский и Бердюжский. На территории карантина запрещено выгуливать птицу и выпускать ее из помещений. Кроме того, полностью запрещен вывоз продукции птицеводства, продажа живой птицы. В МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что все предписанные меры в районах соблюдаются.

В Сдалковском районе карантин введен на территории Сладково, Большое и Малиново — для въезда в них придется пройти КПП. Также под наблюдением находятся Катайск, села Степное, Кочкараное, Лопазное. В Казанском районе карантин введен в Баладина, Ильинке, Пешнево. Под наблюдением села Афонькино и Копотилово. Такие же меры предпринимаются в селе Бердюжье и Лихачево (Абатский район).

Как сообщало URA.RU, в мае региональное управление Россельхознадзора предупреждало о возможной вспышке птичьего гриппа на территории Тюменской области.