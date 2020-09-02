Red Wings потеснит «Уральские авиалинии» в аэропорту Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным хабом для самолетов SSJ100 авиакомпании Red Wings станет аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Как рассказал гендиректор авиаперевозчика Евгений Ключарев, самолеты Red Wings начнут летать из столицы Урала в 36 региональных городов.

Компания в рамках госконтракта на условиях лизинга ранее закупила 60 новых самолетов, пишут «Ведомости». С 15 сентября лайнеры из Екатеринбурга начнут летать на Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. После того, как парк авиакомпании пополнится еще двумя самолетами, начнутся рейсы из столицы Урала в Воронеж, Махачкалу, Красноярск, Ноябрьск, Оренбург и Кемерово.

По словам гендиректора Red Wings, Екатеринбург выбран еще одним хабом (есть в Домодедово) из-за удачного расположения: граница Европы и Азии, пересечение воздушных путей в разных направлениях. «Это выгодное географическое расположение для транзитного узла между различными частями страны… Все оптимальные маршруты проходят через Екатеринбург. Плюс аэропорт „Кольцово“ крайне позитивно и конструктивно настроен в отношении этого проекта», — говорит Ключарев.

В 2021 году Red Wings планирует летать из Кольцово по 34 российским направлениям, включая Москву и Сочи.

Издание отмечает, что Кольцово станет первым региональным аэропортом, где будет больше одной базовой авиакомпании. Даже в Санкт-Петербурге базируется только авиакомпания «Россия». В «Кольцово» уже базируется один из крупнейших перевозчиков страны — «Уральские авиалинии». Ключарев считает, что конкуренции с авиакомпанией не будет.

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