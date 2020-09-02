В ХМАО рабочих лишили зарплаты на заводе экс-мэра

Сотрудники завода считают, что предприятие было связано с экс-главой Советского района Сергеем Удинцевым Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Несколько десятков югорчан не могут вернуть долги по зарплате у руководства завода «Советское молоко», которое находится в предбанкротном состоянии. Деятельность предприятия связывают с бывшим главой Советского района Сергеем Удинцевым. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Удинцев когда был главой района чуть ли не каждый день на завод приезжал. Потом, когда его посадили, дела стали идти хуже, в итоге, завод не работает, а людям остались должны деньги», — рассказал инсайдер. В сервисе «Сбис-онлайн» имеется информация, что компания «Советское молоко» является соучредителем фирмы «Савинова». Ее второй владелец — Андрей Удинцев, предположительно брат экс-главы Советского района. Связаться с ним на момент публикации материала не удалось.

В администрации Советского района журналисту агентства сообщили, что задолженность перед работниками в общей сложности составляет около 10 млн рублей. На имущество предприятия, не обремененное залогом, наложен арест и оно будет продано с торгов. Выплаты работникам будут производиться в порядке исполнительного производства. А сам завод планируется вновь выводить в работу уже с новыми инвесторами. «Компания ООО „Победа-1“ планирует запустить завод в 2021—2022 годах. За период реализации проекта будет создано 100 высокопроизводительных рабочих мест», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Советского района отбывает наказание за хищение бюджетных средств в сфере строительства. Деньги выводились на фирмы, аффилированные с экс-чиновником.